Полуфиналистка «Голоса» из Сочи месяц не может забрать грудную дочь у бывшего

Полуфиналистка шоу «Голос» из Сочи Маргарита уже месяц не может вернуть свою четырёхмесячную дочь — ребёнка забрал отец, который не даёт матери видеться с девочкой на своих условиях. Об этом певица рассказала Kub Mash.

По её словам, бывший возлюбленный избил её и выгнал из квартиры, не позволив взять малышку с собой. Насилие, как утверждает Маргарита, началось ещё во время беременности — партнёр требовал аборта, угрожал забрать будущую дочь, запрещал общаться с близкими и рвал документы.

Полуфиналистка «Голоса» из Сочи месяц не может вернуть грудную дочь. Видео © Telegram / Kub Mash

После родов отношения ухудшились окончательно. Сейчас отец разрешает матери видеться с новорождённой только в своём доме, но отдавать ребёнка категорически отказывается, несмотря на грудное вскармливание. Маргарита вместе с адвокатом подала в суд — заседание по обеспечительным мерам назначено на понедельник. Связаться с отцом ребёнка редакции не удалось.

Ранее сообщалось, что полуторагодовалый Михаил, которого мать-россиянка не смогла забрать из Израиля на родину, вернулся в Россию. Мать мальчика не сумела оформить ему необходимые документы, после чего временно выехала в Россию, однако вернуться в Израиль у неё не получилось из-за нарушения миграционных правил. Первое время ребёнок жил у знакомых, затем был помещён в учреждение, после чего мать и бабушка обратились к омбудсмену за помощью. В итоге бабушка забрала Михаила из Израиля, и они уже находятся в России, вскоре воссоединившись с мамой