Елену Батурину сфотографировали с дочерью Ольгой на отдыхе в Италии

Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина и её младшая дочь Ольга проводят время в Италии. Совместное фото появилось в соцсетях.

Дамы позировали на фоне моря в комфортных полосатых брючных костюмах, подобранных в едином стиле. Подписчики заметили, что мать и дочь очень похожи.

Ольга Лужкова родилась в 1994 году, ей 32 года. У неё есть старшая сестра Елена 1992 года рождения. Всего у Юрия Лужкова четверо детей: двое сыновей от второго брака и две дочери от третьего брака с Еленой Батуриной.

Ольга училась на экономическом факультете МГУ, продолжила образование в Лондонском университете, позже окончила магистратуру в США по программе «Пищевые науки». Сейчас она занимается дизайном интерьеров и живёт между Лондоном и Нью-Йорком. Семья Батуриной после отставки Лужкова с поста мэра в 2010 году уехала за границу.

Ранее Life.ru рассказывал, что Елена Батурина расширяет деловые проекты за границей, став владельцем британской компании Calleva Wine Ltd. Вдова экс-мэра Москвы получила контроль над лондонским предприятием по производству вина из винограда в 2024 году, ей принадлежит более 75 процентов бизнеса, прежде находившегося у Artisan Farm Limited.