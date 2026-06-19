Спектакли с Данилой Козловским возвращаются в МДТ после долгого перерыва

Спектакли с участием Данилы Козловского возвращаются в репертуар МДТ. Как свидетельствует афиша на июль, зрителям покажут три постановки: «Коварство и любовь», «Вишнёвый сад» и «Гамлет».

Билеты поступят в продажу с 29 июня по 3 июля — для каждого спектакля отдельная дата. Эти постановки не появлялись на сцене с весны 2023 года. Исключением стал единичный показ «Вишнёвого сада» в декабре 2025 года.

Показы пройдут 15, 16 и 22 июля. Каждый из спектаклей удостоен премий «Золотой софит» и «Золотая Маска». В «Вишнёвом саде» вместе с Козловским заняты Елизавета Боярская, Ксения Раппопорт и Олег Рязанцев.

Творческая пауза в карьере артиста наступила после конфликта с общественным деятелем Виталием Бородиным. Точку поставил суд, удовлетворивший иск Козловского о защите чести и достоинства: обвинения признаны порочащими и не соответствующими действительности.

Ранее 39-летняя актриса Оксана Акиньшина поделилась в соцсетях первым снимком с новорождённым сыном Лео, отцом которого стал 41-летний актёр Данила Козловский. Фотография была сделана в элитном медицинском центре «Лапино», где знаменитость позирует рядом с ребёнком, но лицо наследника пара решила скрыть от публики. В кадр также попал букет ромашек, который, судя по геолокации, подарил актрисе возлюбленный.