«Горжусь их успехами»: Сергей Лазарев объяснил, почему всё чаще публикует фото дочери и сына

Российский певец Сергей Лазарев рассказал, почему активно публикует посты о своих детях в соцсетях. По его словам, он просто гордится их успехами, сообщает РИА «Новости».

Артист пояснил, что дети родились в семье известного папы, и он долго скрывал их от посторонних глаз. Однако в какой-то момент это стало сложно. Аня и Никита теперь появляются в его соцсетях чаще, потому что он, как любой родитель, очень гордится ими и их достижениями.

По словам певца, сын и дочь спокойно относятся к своей медийности и пока не испытывают дискомфорта. Лазарев отметил, что они вместе учатся правильно реагировать на внимание прессы, которое сохранится и во взрослой жизни.

Дети Сергея Лазарева — Никита и Анна — активно занимаются творчеством: посещают занятия в танцевальной студии Аллы Духовой «Тодес», изучают музыку и дают концерты.

Ранее Сергей Лазарев заявил, что жёлтая пресса часто распространяет недостоверную информацию о публичных людях. По его словам, журналисты всегда найдут, что написать, и хотя это оборотная сторона публичной профессии, артисты тоже живые люди, у них есть семьи, а в погоне за кликабельными заголовками журналисты иногда публикуют абсолютную ложь и не несут за это ответственности. Певец отметил, что относится к особенностям профессии спокойно, но считает важным вопрос ответственности за публикации.