Эстония до 23:59 запретила полёты у границы с РФ из-за активности беспилотников

Авиационные власти Эстонии ввели временный запрет на полёты вблизи границы с Россией. Причиной названа активность беспилотных летательных аппаратов, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Ограничения затронули участок от Нарвского водохранилища до Псковско-Чудского озера. В указанной зоне запрещены полёты на высоте до одного километра.

Запрет действует до 23:59 по всемирному времени. По московскому времени это 02:59 субботы, 20 июня. Предупреждение доведено до сведения всех пользователей воздушного пространства балтийской республики. Источник не уточнил, с чем именно связано появление БПЛА в приграничной зоне.

Для полётов в обозначенном районе теперь требуется специальное разрешение. Его выдают эстонская полиция и пограничная служба. Сами эти ведомства могут использовать воздушное пространство для запуска собственных дронов.

Напомним, сегодня силы ПВО за день сбили 76 украинских беспилотников на подлёте к столице. Сергей Собянин сообщил, что массированная атака отражена на ближнем рубеже, предварительно обошлось без разрушений и пострадавших.