ПВО на ближнем рубеже отразила атаку 76 БПЛА, летевших к Москве

За день средства ПВО сбили 76 украинских беспилотников на подлёте к Москве, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня противник предпринял ещё одну массированную атаку на Москву. Только на ближнем рубеже силами ПВО было сбито 76 беспилотников», — написал он в «Максе».

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Напомним, что произошедшая накануне ночная атака беспилотников на Москву стала самой мощной за последние два года. Всего с начала суток силы ПВО сбили над регионами России 992 дрона ВСУ, из них — более 180 над столицей. В результате атак БПЛА в Московской области пострадало 17 человек, погибла 8-летняя девочка. Несколько БПЛА смогли достичь московского НПЗ.