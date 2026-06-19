Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 15:25

ПВО на ближнем рубеже отразила атаку 76 БПЛА, летевших к Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

За день средства ПВО сбили 76 украинских беспилотников на подлёте к Москве, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня противник предпринял ещё одну массированную атаку на Москву. Только на ближнем рубеже силами ПВО было сбито 76 беспилотников», — написал он в «Максе».

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

«Нефтяного дождя» не было: что показали замеры воздуха в Подмосковье
«Нефтяного дождя» не было: что показали замеры воздуха в Подмосковье

Напомним, что произошедшая накануне ночная атака беспилотников на Москву стала самой мощной за последние два года. Всего с начала суток силы ПВО сбили над регионами России 992 дрона ВСУ, из них — более 180 над столицей. В результате атак БПЛА в Московской области пострадало 17 человек, погибла 8-летняя девочка. Несколько БПЛА смогли достичь московского НПЗ.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar