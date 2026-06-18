«Нефтяного дождя» не было: что показали замеры воздуха в Подмосковье

Превышения допустимого уровня загрязнения воздуха в Московской области не зафиксировали. Об этом сообщили в региональном Министерстве экологии и природопользования.

Состояние атмосферы контролируют 39 стационарных постов в Котельниках, Реутове, Люберцах и Балашихе.

Оборудование круглосуточно проводит замеры по восьми показателям. Как говорится в публикации в телеграм-канале ведомства, превышений предельно допустимых концентраций не обнаружено.

В министерстве также заявили, что так называемого «нефтяного дождя» на территории Подмосковья не было.

Дополнительно в нескольких городских округах работает передвижная лаборатория «Мособлэкомониторинга». Она проверяет качество воздуха по 32 показателям. Специалисты продолжат наблюдение за экологической обстановкой и при необходимости обновят данные замеров.