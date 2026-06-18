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Регион
18 июня, 14:29

«Нефтяного дождя» не было: что показали замеры воздуха в Подмосковье

В Подмосковье не зафиксировали превышения загрязнения воздуха

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Превышения допустимого уровня загрязнения воздуха в Московской области не зафиксировали. Об этом сообщили в региональном Министерстве экологии и природопользования.

Состояние атмосферы контролируют 39 стационарных постов в Котельниках, Реутове, Люберцах и Балашихе.

Оборудование круглосуточно проводит замеры по восьми показателям. Как говорится в публикации в телеграм-канале ведомства, превышений предельно допустимых концентраций не обнаружено.

В министерстве также заявили, что так называемого «нефтяного дождя» на территории Подмосковья не было.

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Дополнительно в нескольких городских округах работает передвижная лаборатория «Мособлэкомониторинга». Она проверяет качество воздуха по 32 показателям. Специалисты продолжат наблюдение за экологической обстановкой и при необходимости обновят данные замеров.

Информация о якобы прошедшем в столичном регионе «нефтяном дожде» появилась в пабликах на фоне тушения возгорания на Московском нефтеперерабатывающем заводе и в ТЦ МЕГА Белая дача. Причиной стали прилёты украинских дронов. За прошедшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников самолётного типа над 19 регионами страны. Для столичного региона, по оценкам Сергея Собянина, атака стала крупнейшей за два года.

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Алексей Берковиц
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