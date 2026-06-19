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19 июня, 16:56

Только каждый третий немец желает усиления поддержки ВСУ, показал опрос

ZDF: Идея увеличить военную помощь Киеву всё меньше нравится немцам

Западная военная помощь Украине. Обложка © ТАСС / Efrem Lukatsky / АР

Западная военная помощь Украине. Обложка © ТАСС / Efrem Lukatsky / АР

Поддержка увеличения военной помощи Украине в Германии заметно снизилась. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской группы Wahlen, проведённого по заказу телеканала ZDF. Если в феврале за усиление поддержки Киева выступали 43% респондентов, то сейчас таких осталось 32%.

Падение оказалось существенным за несколько месяцев. Одновременно выросла доля тех, кто считает, что помощь Украине следует сокращать. В феврале таких было 24%, сейчас — уже 31%. Опрос проводился с 16 по 18 июня. В исследовании приняли участие 1 190 человек. Таким образом, общественное мнение в Германии постепенно смещается от идеи наращивания поддержки к более сдержанной позиции, с почти выравниванием двух основных лагерей.

Австралия выделит Украине ещё $70 млн на закупку оружия и боеприпасов
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Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что предложил партнёрам по НАТО нарастить военную поддержку Украины. По его словам, цель инициативы — усилить давление на Россию. В декабре 2025 года на саммите Евросоюза уже был одобрен пакет в размере €90 млрд: €60 млрд должны пойти на оружие для Киева, ещё €30 млрд — на бюджетные нужды Украины. Эти деньги планируют привлечь через общеевропейский кредит.

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Татьяна Миссуми
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