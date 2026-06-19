ФОМ: 46% россиян хотели бы вернуть Советский Союз

Почти половина жителей России положительно относится к идее восстановления Советского Союза. Такие данные приводятся в свежем исследовании Фонда «Общественное мнение».

Выяснилось, что 46% респондентов хотели бы возрождения державы, а 32% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения. При этом подавляющее большинство (73%) не верят в осуществимость подобного сценария сегодня. Лишь 16% участников исследования допускают реалистичность объединения.

Чувство сожаления из-за исчезновения СССР с карты мира испытывают 54% граждан. Не разделяют эту эмоцию 24%. Если же говорить о перспективах, то 51% уверены: общее государство из бывших союзных республик в обозримом будущем возникнуть не сможет. Ещё 24% допускают союз лишь некоторых территорий, 9% — большинства, и только 4% верят в тотальное воссоединение.

Среди постсоветских стран наилучшие связи у РФ сейчас сложились с Белоруссией — так считают 83% опрошенных. Далее идут Казахстан (50%), Узбекистан (33%), Таджикистан (26%) и Кыргызстан (22%).

Главными бенефициарами распада Советского Союза граждане назвали Белоруссию (53%), саму Россию (44%) и Казахстан (35%). Остальные республики, по мнению респондентов, преимущественно понесли потери.

Опрос «ФОМнибус» проводился с 5 по 7 июня методом интервью по месту жительства. В нём приняли участие 1,5 тысячи совершеннолетних россиян из 97 населённых пунктов в 51 регионе. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

А ещё, согласно недавнему исследованию ВЦИОМ, за два десятилетия представления россиян о престиже кардинально изменились. Если раньше на первое место выходило наличие хорошего жилья (55% голосов), то теперь главным маркером прочного положения стала способность обеспечить детям качественное образование — этот вариант выбрали 50% участников опроса. Материальные атрибуты вроде дорогих машин, заграничных поездок или брендовой техники отошли на второй план.