Рособрнадзор опроверг информацию об опечатке в задании ЕГЭ по информатике

Информация об опечатке в пятом задании единого государственного экзамена по информатике не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

«Остальные ошибки и опечатки, о которых сообщалось в ряде телеграм-каналов, не подтвердились», — добавили в Рособрнадзоре.

Ранее СМИ сообщили, что в задании допущена ошибка. В ведомстве пояснили, что опечатка действительно есть, но она касается лишь примера, а само задание сформулировано полностью корректно и решаемо.

Напомним, что выпускники из разных регионов России жалуются на ошибки и опечатки в заданиях ЕГЭ-2026. Выпускники намерены обжаловать результаты ЕГЭ и обращаться в Рособрнадзор. Претензии есть к нескольким предметам. По литературе не совпала цитата из «Отцов и детей». В задании по русскому языку в слове «позвала» появилась лишняя буква.