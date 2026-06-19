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Регион
19 июня, 18:04

Рособрнадзор опроверг информацию об опечатке в задании ЕГЭ по информатике

Выпускники сдают ЕГЭ. Обложка © Life.ru

Выпускники сдают ЕГЭ. Обложка © Life.ru

Информация об опечатке в пятом задании единого государственного экзамена по информатике не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

«Остальные ошибки и опечатки, о которых сообщалось в ряде телеграм-каналов, не подтвердились», — добавили в Рособрнадзоре.

Ранее СМИ сообщили, что в задании допущена ошибка. В ведомстве пояснили, что опечатка действительно есть, но она касается лишь примера, а само задание сформулировано полностью корректно и решаемо.

В Госдуме предложили компенсировать выпускникам ошибки в ЕГЭ баллами
В Госдуме предложили компенсировать выпускникам ошибки в ЕГЭ баллами

Напомним, что выпускники из разных регионов России жалуются на ошибки и опечатки в заданиях ЕГЭ-2026. Выпускники намерены обжаловать результаты ЕГЭ и обращаться в Рособрнадзор. Претензии есть к нескольким предметам. По литературе не совпала цитата из «Отцов и детей». В задании по русскому языку в слове «позвала» появилась лишняя буква.

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Александра Мышляева
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