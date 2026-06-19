В Евросоюзе заговорили о мандате на мирные переговоры с Москвой

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за обсуждение переговорного мандата для диалога Брюсселя с Москвой. С таким заявлением она выступила на закрытой части саммита ЕС, информирует телеканал Euronews.

«Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС должен начать рассматривать вопрос о предоставлении переговорного мандата для мирных переговоров по Украине», — говорится в публикации.