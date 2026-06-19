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19 июня, 17:38

В Евросоюзе заговорили о мандате на мирные переговоры с Москвой

Фон дер Ляйен призвала ЕС рассмотреть вопрос о мандате для переговоров с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoibo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoibo

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за обсуждение переговорного мандата для диалога Брюсселя с Москвой. С таким заявлением она выступила на закрытой части саммита ЕС, информирует телеканал Euronews.

«Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС должен начать рассматривать вопрос о предоставлении переговорного мандата для мирных переговоров по Украине», — говорится в публикации.

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Ранее глава Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита сообщил, что время для полноценных переговоров с Москвой пока не пришло. Вместе с тем он убеждён в необходимости немедленно выстроить прямой дипломатический канал, чтобы слышать российскую сторону и вести с ней диалог. При этом, как отмечается, ряд участников встречи раскритиковали его за стремление наладить контакты с Кремлём, а спикер МИД РФ Мария Захарова уточнила, зачем послы ЕС сидят в Москве, если европейцам для разговора с руководством РФ требуется новый канал связи.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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