Президент Филиппин рассказал, как удивил Путина рассказом о туристах в Иркутске
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший рассказал RT, как удивил российского коллегу Владимира Путина. Во время беседы глава российского государства поинтересовался, что филиппинцы делают в Иркутске, ведь для них там непривычно холодно.
«А я ответил: «Когда я узнал про филиппинцев в Иркутске, я задал себе тот же вопрос: как они справляются с таким холодом? Но мы народ очень легко приспосабливающийся, поэтому я уверен, что они найдут там множество интересных занятий», — поделился лидер Филиппин.
Он также отметил, что после расширения авиасообщения между странами поток туристов из его страны в Россию значительно возрастёт. Путин и Маркос-младший встретились на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани, который завершился 19 июня.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил участникам саммита Россия — АСЕАН задержаться в Казани и лично посетить традиционный татарский и башкирский праздник Сабантуй, который состоится в городе 20 июня. Глава государства поздравил всех, кто будет отмечать это событие, приуроченное к завершению весенних полевых работ, и выразил уверенность, что яркая и насыщенная программа праздника произведёт на гостей незабываемое впечатление.
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