Президент Филиппин рассказал, как удивил Путина рассказом о туристах в Иркутске

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший рассказал RT, как удивил российского коллегу Владимира Путина. Во время беседы глава российского государства поинтересовался, что филиппинцы делают в Иркутске, ведь для них там непривычно холодно.

«А я ответил: «Когда я узнал про филиппинцев в Иркутске, я задал себе тот же вопрос: как они справляются с таким холодом? Но мы народ очень легко приспосабливающийся, поэтому я уверен, что они найдут там множество интересных занятий», — поделился лидер Филиппин.

Он также отметил, что после расширения авиасообщения между странами поток туристов из его страны в Россию значительно возрастёт. Путин и Маркос-младший встретились на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани, который завершился 19 июня.