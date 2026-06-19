Средства ПВО за шесть часов уничтожили 50 БПЛА ВСУ над шестью регионами России

Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов сбили 50 украинских беспилотников. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что речь идёт о периоде с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Дежурные расчёты ПВО уничтожили 50 беспилотников самолётного типа.

Целями для налёта стали несколько российских регионов. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Курская и Тверская области, а также Московский регион и Республика Крым. Кроме того, воздушные цели поражались над акваторией Чёрного моря.

Ранее стало известно об атаке украинского дрона на Трубчевск, в результате которой ранение получил 11-летний мальчик. Ребёнка оперативно госпитализировали, медики предоставили ему всю необходимую помощь.