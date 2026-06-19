Трамп назвал скандал в Овальном кабинете эпизодом «великого телевидения»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп охарактеризовал публичный конфликт с Владимиром Зеленским в феврале 2025 года как фрагмент «великого телевидения». Об этом рассказывается в новой книге журналистов Мэгги Хаберман и Джонатана Суона, пишет The New York Times.

Издание ознакомилось с выдержками из работы Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump. В ней хозяин Белого дома, по данным авторов, сравнил ту самую перепалку с реалити-шоу «Ученик», отметив, что реальный политический спор вышел даже лучше телевизионной программы.

Книга охватывает первые 14 месяцев второго президентского срока Трампа. Особый акцент в ней сделан на том, как в работе его администрации стирается грань между государственным управлением и индустрией развлечений.

Журналисты приводят высказывания американского лидера о потребности в «сюжетных поворотах» при принятии кадровых и политических решений. По мнению авторов, подобный подход превращает большую политику в подобие драматургии.

Помимо этого, в книге затрагивается финансовый аспект. Утверждается, что за время второго срока состояние семьи Трампов выросло более чем на миллиард долларов.

Напомним, встреча, о которой идёт речь, состоялась 28 февраля 2025 года в Овальном кабинете. Переговоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом переросли в публичную словесную перепалку, после чего глава киевского режима досрочно покинул Белый дом. Трамп в присутствии прессы жёстко раскритиковал визитёра, обвинив его в затягивании мирного процесса и использовании боевых действий в личных политических интересах. Американский руководитель, не скрывая эмоций, заявил, что поддержка не безгранична, и потребовал конкретных шагов к деэскалации.