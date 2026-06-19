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19 июня, 18:49

NYT: Трамп заявил, что не фанат Украины, кроме её женщин

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Авторы книги «Смена режима» от The New York Times привели новые высказывания президента США Дональда Трампа об Украине. По данным журналистов, на одной из встреч в Овальном кабинете американский лидер заявил, что не является большим поклонником Незалежной. Правда, и у этой страны есть что-то хорошее.

«Я не большой фанат Украины. За исключением их женщин. Они постоянно побеждают на конкурсе «Мисс Вселенная», — приводят слова Трампа авторы книги.

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Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп охарактеризовал публичный конфликт с Владимиром Зеленским, произошедший в феврале 2025 года, как фрагмент «великого телевидения». В своей работе под названием Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump авторы цитируют главу Белого дома, который сравнил ту самую перепалку с реалити-шоу «Ученик» и отметил, что реальный политический спор вышел даже более захватывающим, чем телевизионная программа.

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Анастасия Никонорова
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