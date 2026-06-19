Трамп отказался от «фанатки» Мелони из-за отсутствия НАТО в Иране
Джорджа Мелони и Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok
Президент США Дональд Трамп публично дистанцировался от итальянского премьера Джорджи Мелони. Он заявил, что больше не нуждается в её поддержке в качестве фанатки. Причиной стало отношение Рима к американским атакам против Ирана.
«Она была большим фанатом. Но я не хочу её в качестве фаната, потому что её там не было, вместе с группой НАТО, в связи с проливом», — цитирует Трампа телеканал NBC.
Ранее американский лидер поделился своей версией общения с Мелони на полях саммита G7 во Франции. В беседе с итальянскими журналистами Трамп утверждал, что Мелони буквально умоляла его о совместном фото. Трамп также предположил, что собеседница уже считала за честь сам факт разговора с ним. После этих слов министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил визит в США. Поездка была запланирована на 21–22 июня. Причиной отмены стали оскорбительные высказывания Трампа в адрес главы итальянского правительства. Еще в одной политической стычке, что Дональд Трамп раскритиковал Джорджу Мелони за поддержку папы римского, который выступал против войны в Иране.
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