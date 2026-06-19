Трамп отказался от «фанатки» Мелони из-за отсутствия НАТО в Иране

Президент США Дональд Трамп публично дистанцировался от итальянского премьера Джорджи Мелони. Он заявил, что больше не нуждается в её поддержке в качестве фанатки. Причиной стало отношение Рима к американским атакам против Ирана.

«Она была большим фанатом. Но я не хочу её в качестве фаната, потому что её там не было, вместе с группой НАТО, в связи с проливом», — цитирует Трампа телеканал NBC.