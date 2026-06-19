Белоруссия представила разведывательный БПЛА «Втолодрон» с вертикальным взлётом

Белорусский Государственный военно-промышленный комитет представил новый разведывательный беспилотник самолётного типа с вертикальным взлётом и посадкой — «Втолодрон». Аппарат разработан в инициативном порядке Витебским КБ «Дисплей».

По данным Госкомвоенпрома, комплекс предназначен для воздушной разведки, измерения дальности до объектов и высокоточного определения их координат. Максимальная скорость БПЛА достигает 120 км/ч, крейсерская — 75–100 км/ч, продолжительность полёта — не менее 90 минут.

Полезная нагрузка — до 10 кг. Устойчивая связь и управление обеспечиваются на расстоянии не менее 50 км. Беспилотник может работать круглосуточно и в любую погоду, диапазон рабочих температур — от минус 35 до плюс 50 градусов.

Ранее в России успешно испытали дрон пятого поколения «Сибирячок-5». Аппарат показал высокую живучесть в условиях радиоэлектронной борьбы и плохой погоды, включая ледяной дождь. При полной потере сигнала дрон самостоятельно возвращается на базу с помощью системы визуальной одометрии. Он оснащён автовзлётом и автоматической посадкой, время полёта достигает 90 минут.