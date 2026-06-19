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19 июня, 19:07

Суд арестовал до 9 августа неонацистов, нападавших на неформалов в Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Октябрьский суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения для группы лиц, обвиняемых в организации экстремистского сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Главным фигурантом проходит Андриан Иванов. Следствие считает, что не позднее 21 апреля он создал структуру под названием «Русская Национальная Армия»*. Действия квалифицированы по статье 282.1 УК РФ.

Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство об аресте. Вместе с Ивановым в следственный изолятор отправлены ещё двое взрослых участников, а также трое несовершеннолетних фигурантов дела.

Всем задержанным уже предъявлены обвинения. Срок содержания под стражей определён до 9 августа.

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Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге была пресечена деятельность экстремистской группы, члены которой около полугода нападали на молодых людей с неформальной внешностью. Семеро фигурантов в возрасте от 17 до 28 лет выслеживали жертв в районе ТЦ «Галерея» и на центральных улицах города. Нападения начинались с агрессивных расспросов о стиле одежды, длине волос и музыкальных вкусах, затем разговор переходил в политическую плоскость. Потерпевших уводили в безлюдные места, избивали, ставили на колени и под видеозапись принуждали к отказу от своих убеждений, в отдельных случаях запугивая специфическими предметами.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

*Организация признана экстремистским сообществом и запрещена в России.

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Юрий Лысенко
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