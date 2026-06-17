Верховный суд поставил точку в деле «самой красивой террористки»
Верховный суд оставил в силе приговор Шинкарук*
Обложка © VK / Виктория Шинкарук*
Верховный суд России отказался смягчать приговор Виктории Шинкарук*, которую СМИ называли «самой красивой террористкой». Как пишет «Коммерсант», судебная коллегия по делам военнослужащих ВС РФ оставила без удовлетворения кассационные жалобы Шинкарук* и её подельника Александра Холодкова*.
Оба пытались оспорить 21-летние сроки по делу о подготовке серии из 13 терактов в Белгородской области. Осуждённые настаивали, что не причастны к переправке взрывчатки в регион с территории Украины при помощи БПЛА, а обвинение, по их версии, строилось на показаниях засекреченного свидетеля.
Решение по кассации вынесли ещё 5 июня после часового заседания, но тогда суд огласил только резолютивную часть. Мотивированное определение появилось на сайте Верховного суда лишь сейчас.
Шинкарук* раньше работала инспектором в администрации Белгородской области. В августе 2024 года её обвинили в пособничестве терроризму. По версии следствия, она вместе с Холодковым* оборудовала тайники с деньгами и оружием для радикалов, действуя по указанию украинских кураторов.
В декабре 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Шинкарук* к 21 году колонии общего режима и штрафу 1,5 миллиона рублей. Позже Апелляционный военный суд во Власихе оставил этот приговор без изменений. Теперь устояла и кассация.
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* Включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.