Суд вынес приговор «самой красивой террористке» из Белгородской области

Бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук* приговорена к 21 году колонии общего режима по обвинению в оказании содействия террористической деятельности в интересах кураторов с Украины. Такое решение вынес Второй Западный окружной военный суд, сообщает корреспондент Life.ru

Также Шинкарук* должна выплатить штраф в размере полутора миллионов рублей. Кроме того, на неё наложено ограничение свободы сроком на 1 год и 8 месяцев.

Напомним, обвинение запрашивало для Шинкарук* именно 21 год колонии. Напомним, девушка, которую СМИ прозвали «самой красивой террористкой», занимала должность инспектора контрольного управления в администрации главы Белгородской области. В конце августа её обвинили в пособничестве террористической деятельности на территории России. По информации следствия, она вместе со своим сообщником Александром Холодковым* подготавливала тайники с деньгами и вооружением для радикальных элементов, выполняя инструкции украинских кураторов. Экс-чиновница обналичила для нужд террористов до полумиллиона рублей. В совокупности Шинкарук* и Холодкову* было предъявлено пять обвинений. Позже их включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.