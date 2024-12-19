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19 декабря, 14:42
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Суд вынес приговор «самой красивой террористке» из Белгородской области

Белгородскую экс-чиновницу Шинкарук* осудили на 21 год за содействие терроризму

Виктория Шинкарук*. Обложка © VK / Виктория Шинкарук*

Виктория Шинкарук*. Обложка © VK / Виктория Шинкарук*

Бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук* приговорена к 21 году колонии общего режима по обвинению в оказании содействия террористической деятельности в интересах кураторов с Украины. Такое решение вынес Второй Западный окружной военный суд, сообщает корреспондент Life.ru

Судебное заседание по делу Виктории Шинкарук*. Видео © Life.ru

«Признать Шинкарук* виновной и окончательно назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год», — сообщили в суде.

Также Шинкарук* должна выплатить штраф в размере полутора миллионов рублей. Кроме того, на неё наложено ограничение свободы сроком на 1 год и 8 месяцев.

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Напомним, обвинение запрашивало для Шинкарук* именно 21 год колонии. Напомним, девушка, которую СМИ прозвали «самой красивой террористкой», занимала должность инспектора контрольного управления в администрации главы Белгородской области. В конце августа её обвинили в пособничестве террористической деятельности на территории России. По информации следствия, она вместе со своим сообщником Александром Холодковым* подготавливала тайники с деньгами и вооружением для радикальных элементов, выполняя инструкции украинских кураторов. Экс-чиновница обналичила для нужд террористов до полумиллиона рублей. В совокупности Шинкарук* и Холодкову* было предъявлено пять обвинений. Позже их включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

* Включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Никита Никонов
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