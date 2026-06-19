Российские саблистки завоевали золото в командном турнире на чемпионате Европы

Российские саблистки завоевали золотые медали чемпионата Европы по фехтованию, который проходит во Франции. В финале турнира россиянки оказались сильнее сборной Франции, победив со счётом 45:39.

В составе команды выступали Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова. Победа в командных соревнованиях принесла сборной России первое золото на нынешнем европейском первенстве.

Для Яны Егорян эта награда стала второй на турнире. Ранее спортсменка завоевала серебро в личных соревнованиях. Также в активе российской команды бронзовые медали рапиристов Владиславы Пенюшкиной и Антона Бородачева.

Таким образом, на счету российских фехтовальщиков уже четыре награды чемпионата Европы. Турнир завершится 21 июня. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Ранее Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов. Теперь атлеты и официальные лица с российскими или белорусскими паспортами могут выступать на всех соревнованиях под эгидой FIE. Они используют национальные аббревиатуры, форму с государственной символикой и гимны своих стран.