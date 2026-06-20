В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на полёты

В аэропорту Жуковский (Раменское) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Меры приняты в целях обеспечения безопасности полётов. В столичном аэропорту Домодедово ввели вылет и приём рейсов по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.

Кроме того, остаются закрытыми аэропорты Сочи, Геленджика и Калуги. В ведомстве уточнили, что ограничения носят временный характер.