В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
В аэропорту Жуковский (Раменское) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Меры приняты в целях обеспечения безопасности полётов. В столичном аэропорту Домодедово ввели вылет и приём рейсов по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.
Кроме того, остаются закрытыми аэропорты Сочи, Геленджика и Калуги. В ведомстве уточнили, что ограничения носят временный характер.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.