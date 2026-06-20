Инсульт у госпитализированного дирижёра Спивакова не подтвердился

Подозрение на инсульт у народного артиста СССР, дирижёра Владимира Спивакова не подтвердилось, но артист по‑прежнему находится в больнице. Об этом сообщил митрополит Иларион.

«К счастью, диагноз «инсульт» не подтвердился. Владимир Теодорович в больнице, продолжаем молиться», — написал митрополит в Telegram‑канале.

Сейчас не раскрывают точный диагноз, по которому остаётся Спиваков в больнице, и не приводят подробностей о состоянии его здоровья.

Ранее Иларион сообщил, что Владимира Спивакова экстренно увезли в больницу с подозрением на инсульт. Митрополит призвал молиться за здоровье руководителя Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра «Виртуозы Москвы».