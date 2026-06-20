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Регион
20 июня, 00:01

Два дрона ВСУ сбили в районе Северной стороны Севастополя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dabarti CGI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dabarti CGI

ВСУ нанесли ночной удар по Севастополю 20 июня. Сейчас российские средства противовоздушной обороны отражают налёт дронов. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в районе Северной стороны сбили два БПЛА.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в районе Северной стороны», — указано в сообщении.

В 02:21 мск в городе ввели воздушную тревогу. Сообщение о нейтрализации дронов появилось после 2:30 ночи.

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Этой же ночью силы ПВО Минобороны сбили два украинских беспилотника, которые летели на Москву. По данным властей, на местах падения обломков уже работают столичные специалисты экстренных служб.

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Лия Мурадьян
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