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20 июня, 03:34

Российский вратарь Ахтямов стал победителем сезона Американской хоккейной лиги

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _akhtyamov_

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _akhtyamov_

Клуб «Торонто Марлиз» стал победителем Кубка Колдера — трофея, который вручается лучшей команде плей-офф Американской хоккейной лиги (АХЛ). В составе чемпионов выступает российский вратарь Артур Ахтямов, который был признан самым ценным игроком плей-офф.

В финальной серии «Торонто Марлиз» обыграл фарм-клуб «Чикаго Вулвз», представляющий систему «Каролины». Серия завершилась со счётом 4–1

Ахтямов провёл все встречи финала и стал одним из ключевых игроков команды.

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Артём Гапоненко
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