Focus: Правки Мадьяра по вступлению Украины в ЕС стали ударом для Киева

Решение венгерского премьер‑министра Петера Мадьяра исключить из итогового документа первого дня саммита ЕС пункт о возможности ускоренного приёма Украины ударило по Киеву. Это изменение резко снизило ожидания по быстрому прогрессу. отмечает немецкое издание Focus 19 июня.

По оценке политологов, для Украины такое изменение стало шагом назад — хотя сами переговоры остались без изменения. ЕС, исключив формулировку, снял с себя давление, связанное с необходимостью быстрого запуска процедуры.

Издание добавляет, что Будапешт своей позицией дал понять — Украина не получит никаких привилегий, пока полностью не выполнит все условия для вступления в ЕС.

Ранее Венгрия добилась изменения итогового заявления лидеров Евросоюза по вопросу вступления Украины, исключив из текста формулировку об ускорении процесса. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр, который впервые участвует в саммите ЕС в Брюсселе.