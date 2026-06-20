Работу аэропортов ограничили в Нижнекамске, Бугульме и Самаре

Ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в аэропортах Нижнекамска, Бугульмы и Самары, что повлияло на расписание рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации утром 20 июня.

«Аэропорт Самара (Курумоч), Нижнекамск (Бегишево), Бугульма. Введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении.

В Росавиации объяснили, что ограничения ввели, чтобы обеспечить безопасность полётов. Пассажирам рекомендуют сверять время вылета и прибытия рейсов с данными на электронных табло аэровокзалов либо уточнять информацию у авиакомпаний.

Одновременно отменили ограничения, которые вводили в аэропортах Чебоксар, Пензы и Геленджика. Эти воздушные гавани уже могут принимать и отправлять самолёты по штатному расписанию.