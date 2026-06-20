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20 июня, 04:34

Спасённую в Приморье медведицу Майку доставили в Москву

Обложка © Telegram / Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА

Обложка © Telegram / Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА

Долгое время содержавшуюся в неволе медведицу из Приморского края доставили в Москву. Перевозку животного организовала авиакомпания «Аэрофлот», а оформление необходимых документов обеспечил Россельхознадзор. Об этом сообщили в пресс-службе парка-приюта «Земля прайда».

Транспортировка заняла два дня. Медведица, которую зовут Майка, сейчас находится в столице.

Спасённую в Приморье медведицу Майку доставили в Москву. Фото © Telegram / Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА

Спасённую в Приморье медведицу Майку доставили в Москву. Фото © Telegram / Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА

В приюте отмечают, что перевозка подобных животных является дорогостоящей процедурой и обычно обходится почти в миллион рублей. Организаторы также поблагодарили профильные ведомства за содействие в спасении и транспортировке.

Сейчас ей готовят просторный вольерный комплекс с различными элементами для адаптации и восстановления.

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Бедную медведицу почти 20 лет использовали для натаскивания охотничьих собак в Приморье. Операция по её спасению далась тяжело. Животное долгие годы фактически было «марионеткой для притравки собак», а помочь ей долго не удавалось.

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Артём Гапоненко
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