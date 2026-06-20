Российские разведчики сбежали из плена ВСУ через несколько минут после захвата

Разведчик 1487-го полка группировки войск «Центр» Пётр Григоренко рассказал, что смог сбежать с товарищем из украинского плена спустя несколько минут после того, как был взят в плен. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

По его словам, инцидент произошёл во время боя в лесополосе, где подразделение попало под обстрел и укрылось в траншее. После серии взрывов бойцы столкнулись с украинским военнослужащим, который попытался их захватить.

«Зашли в посадку, начался обстрел… говорим, типа, сдаёмся», — рассказал Григоренко, описывая момент контакта.

Далее, по его словам, он воспользовался ситуацией и вместе с напарником смог вырваться из окопа и покинуть место столкновения. Военнослужащий отметил, что эпизод занял всего несколько минут.

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