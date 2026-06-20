Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 07:05

Ушаков заметил любопытные нюансы в позиции премьера Мадьяра по Украине

Обложка © X / Magyar Péter (Ne féljetek)

Обложка © X / Magyar Péter (Ne féljetek)

Помощник президента Юрий Ушаков заметил «любопытные нюансы» в позиции нового премьера Венгрии Петера Мадьяра по Украине. Он сказал РИА «Новости», что позиция Мадьяра отличается от позиции его предшественника.

«Его позиция несколько отличается от позиции предшественника. Но конкретных каких-то деталей между нами и венграми не обсуждалось. Мы смотрим на развитие ситуации, но видим также, что у нового лидера есть много нюансов. Они появились и в отношении взаимоотношений в рамках ЕС, например. И по Украине», — сказал Ушаков.

Focus: Правки Мадьяра по вступлению Украины в ЕС стали ударом для Киева
Focus: Правки Мадьяра по вступлению Украины в ЕС стали ударом для Киева

Ранее сообщалось, что после прихода Петера Мадьяра на пост премьер-министра Венгрии характер отношений между Москвой и Будапештом изменился. Однако в целом они остаются дружественными. Хотя политический курс Венгрии скорректировался, стороны по-прежнему поддерживают рабочий диалог. Москва и Будапешт строят отношения, исходя прежде всего из своих национальных интересов — это и определяет их динамику.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Петер Мадьяр
  • Венгрия
  • Юрий Ушаков
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar