Главный тренер «Балтики» объяснил, почему Бевеев круто заиграл в 30 лет

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил прогресс 30-летнего защитника Мингияна Бевеева, который в текущем сезоне заметно прибавил, дошёл до уровня сборной и отметился голом в Калининграде. По его словам, ключевую роль сыграла не «внезапная» трансформация игрока, а грамотное использование его сильных сторон в структуре команды.

Бевеев давно известен как дисциплинированный и командный футболист, который органично вписался в модель «команды-семьи» и постепенно адаптировался к требованиям тренерского штаба. Задача наставника заключается в том, чтобы направлять игрока, а не менять его полностью. Акцент был сделан на эффективности: вместо постоянных попыток обыгрыша футболист сосредоточился на борьбе, отборе и игре на свободных пространствах.

«Мы чуть-чуть добавили ему в созидании, в точности передач перед подходом к штрафной», — подчеркнул специалист в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, 9 июня сборная России обыграла Тринидад и Тобаго в товарищеском матче со счётом 3:0. Игра прошла в Калининграде и собрала 27 617 зрителей. На 7-й минуте ворота гостей распечатал Мингиян Бевеев. Голами также отличились Александр Сильянов и Алексей Батраков.