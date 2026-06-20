Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 07:26

Россиянин кошмарил трёх офицеров Минобороны по приказу куратора с Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские силовики задержали жителя Московской области, который был завербован украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. В ведомстве заявили, что гражданин РФ действовал по заданию куратора, представившегося сотрудником коллекторского агентства в Telegram.

«Действуя по заданию куратора, он согласился на предложенную работу и в мае 2026 года провёл так называемые акции устрашения по адресам проживания трёх военнослужащих Минобороны», — уточнили в силовом ведомстве.

За выполнение заданий украинский куратор отдал россиянину вознаграждение в размере $100.

Ликвидация военного и взрыв на «Транснефти»: ФСБ раскрыла цели задержанных диверсантов
Ликвидация военного и взрыв на «Транснефти»: ФСБ раскрыла цели задержанных диверсантов

Ранее на Сахалине сотрудники УФСБ задержали уроженца одной из бывшего СССР. Его подозревают в финансировании международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России. Против фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ФСБ России
  • Минобороны РФ
  • Силовые структуры
  • Политика
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar