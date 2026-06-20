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Регион
20 июня, 07:42

Строительный рынок горит в подмосковной Балашихе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В подмосковной Балашихе вспыхнул крупный пожар на территории строительного рынка. Об этом сообщили в МЧС России по Московской области. Предварительная площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров. Огонь охватил здание полностью.

Пожар в Балашихе. Видео © Telegram / ГКУ МО Мособлпожспас

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, ул. Текстильщиков, вл. 18. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит горение на территории строительного рынк», — уточнили в ведомстве.

Внутри находятся строительные материалы, из-за чего наблюдается плотное задымление. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На месте работают экстренные службы, принимаются меры по локализации возгорания. Предварительно, пострадавших нет.

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Накануне сообщалось, что в подмосковных Мытищах произошёл пожар в шестиэтажном хостеле на Липненском шоссе. По данным «Мособлпожспас», возгорание возникло на втором этаже — загорелись две комнаты.

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Татьяна Миссуми
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