ФСБ опубликовала кадры задержания жителя Московской области, которого украинские спецслужбы завербовали через Telegram. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ показала видео задержания жителя Подмосковья, запугивающего военных МО РФ. Видео © ЦОС ФСБ России

Гражданин России согласился на предложенную работу после того, как с ним связался куратор. Тот представился сотрудником коллекторского агентства. В мае 2026 года мужчина провёл так называемые «акции устрашения» по адресам проживания троих военнослужащих Министерства обороны России.

Известно, что вербовщик вышел на него под легендой — предложил работу в коллекторском агентстве. Мужчина согласился, не подозревая, что на самом деле работает на украинские спецслужбы. За задания россиянин получил вознаграждение в размере $100.