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Регион
20 июня, 08:13

Медведев: Россия не станет создавать концлагеря для европейцев

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев резко высказался о рассуждениях некоторых европейцев по поводу «концентрационных лагерей» для российских военнопленных. Он назвал подобные разговоры «наркотической голландской блевотиной» и подчеркнул, что Россия не станет создавать концлагеря для европейцев.

«Россия, в отличие от впавшей в неонацизм мерзкой старухи Европы, концлагеря для европейцев создавать не будет», — написал Медведев.

Он пояснил, что дело не в нравственности, а в том, что в случае войны с такими противниками они будут не нужны.

«Радиоактивные кости и пепел обычно зарывают глубоко в землю», — добавил политик.
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Напомним, ранее нидерландские власти приступили к тестированию сценария постройки лагеря для пленных российских солдат. В посольстве РФ назвали это занятие кощунством и театром абсурда. По мнению российских дипломатов, для местных элит такие инициативы уже стали обыденностью. Нескончаемый поток подобных предложений обретает всё более карикатурные черты.

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Наталья Афонина
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