Сакральный День летнего солнцестояния: Как привлечь удачу 21 июня

После 21 июня световой день постепенно начинает сокращаться, границей этого перехода считается День летнего солнцестояния — самый длинный день и самая короткая ночь в году, рассказала психолог, эксперт по древним обычаям Мирослава Буш. По её словам, в народной традиции эта дата имела особое значение.

Наши предки считали важным встретить рассвет в этот день, веря, что это приносит удачу на весь следующий годовой цикл. С этим связывались и традиционные действия: пробуждение до восхода солнца, умывание росой, сбор трав и встреча первых солнечных лучей, которые символизировали силу и обновление.

Также летнее солнцестояние воспринималось как время подведения итогов и внутреннего осмысления пройденного пути, а вместе с тем — как период силы и изобилия, когда усиливаются процессы созидания и реализации планов. Отдельное значение придавалось очищающим практикам, связанным с водой, огнём и травами, которые символизировали освобождение от негативных эмоций.

«А ещё его называли днём намерений. В старину на день солнцестояния старались не жаловаться, не ссориться и не говорить о плохом, потому что верили, что мысли и слова этого дня могут надолго задать направление событиям», — цитирует эксперта сайт MK.ru.

Напомним, 21 июня наступит летнее солнцестояние — самый длинный день в году. Народные традиции: венки, костры, умывание росой. Магические ритуалы на любовь, деньги и удачу. Что можно и что нельзя делать в этот день, выяснил Life.ru.