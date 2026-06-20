Убийственная легенда: «Блуждающий чёрный столб» обвинили в пропаже 20 кошек и собак

Жители Подмосковья связали массовую пропажу животных с «блуждающим чёрным столбом» — местной легендой о каменном идоле. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Пропавшие в Подмосковье животные. Фото © SHOT

В Ивантеевке и соседних садоводческих товариществах за последние полгода исчезло больше 20 домашних питомцев. Люди жалуются, что перед побегом их кошки и собаки вели себя странно: внезапно сходили с ума, начинали метаться, собаки срывались с поводков, а кошки выпрыгивали из окон.

Старожилы связывают эти случаи с Комягинским чёрным столбом — легендой, которой уже больше ста лет. Говорят, где-то в лесу стоит трёхметровый чёрный каменный столб. Но точное место никто не знает: по слухам, он постоянно «играет в прятки» и даже перемещается после каждого полнолуния. Фотографий, конечно, ни у кого нет.

Любители мистики утверждают, что любой, кто наткнётся на столб, обязательно заблудится. Рядом с ним перестают работать компасы, начинает болеть голова, а телефоны быстро разряжаются. Соседи шутят (или всерьёз говорят), что животные чувствуют мистику лучше людей, поэтому их и тянет в лес.

Ранее сообщалось о гибели собаки по кличке Чутоу, которая была героиней популярного китайского блога о путешествиях. Хозяин собаки — блогер из провинции Хэнань, много путешествовал со своей бордер-колли. Благодаря харизматичному псу его тревел-блог стал сенсацией в китайских соцсетях и набрал 1,5 миллиона подписчиков. Собаку-блогера украли и продали на мясо.