Снайпер раскрыл способ сбить гексакоптер «Баба-Яга» с первого выстрела

Снайпер 428-го полка группировки войск «Центр» с позывным Семён рассказал, что тяжёлые украинские дроны типа «Баба-Яга» можно сбивать с первого выстрела при попадании в уязвимую зону — аккумуляторный отсек.

«Чтобы с первого выстрела сбить «Бабу-Ягу», нужно попасть сразу в аккумулятор, грубо говоря, в батарейный отсек – это слабое место. При попадании в аккумулятор появляются искры и происходит возгорание. Дрон сразу вырубается и камнем падает вниз», — рассказал он РИА «Новости».

Военнослужащий отметил, что за один день ему удалось уничтожить два таких беспилотника ВСУ. Снайперская пара выполняла задачу по прикрытию миномётной батареи и расчётов БПЛА в лесополосе в Днепропетровской области. Один гексакоптер был сбит на подлёте к блиндажам, второй пытался атаковать склад с водой и сбросил противотанковую мину. Оба дрона были сбиты, не достигнув целей. Военный назвал этот день самым напряжённым, но и наиболее результативным в своей практике.

Снайпер добавил, что подбитая точным выстрелом «Баба-Яга» во время падения может зацепиться за деревья и остаться с минимальными повреждениями. А вот при ударе о землю боевая часть беспилотника чаще всего взрывается.

Ранее боец ВС РФ с позывным Ржавый рассказал, как его спасло пробитое колесо машины. Он заезжал на позицию на «Ниве», но проколол колесо и не мог ехать дальше. Машину накрыли маскировочной сетью, но FPV-дрон противника заметил её и отработал. Однако внутри уже никого не было — бойцы успели выгрузить всё оборудование.