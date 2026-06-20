Украинские удары по российской территории — это путь к тотальной войне, и Европа не должна их поддерживать. Такое мнение высказал глава партии «Непокорённая Франция» и возможный кандидат в президенты республики на следующих выборах Жан-Люк Меланшон. По его словам, цель США в данном конфликте — ослабить как РФ, так и ЕС.

«Крайне безрассудно соглашаться с тем, чтобы Украина наносила удары вглубь территории России. Это путь к тотальной войне», — сказал он.

Ранее финский политик Армандо Мема назвал Владимира Зеленского угрозой мира в Европе. По его словам, последние атаки по территории РФ и угрозы в адрес Белоруссии показывают, что этот человек не хочет мира.