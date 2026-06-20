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Регион
20 июня, 09:26

Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении 11-летней школьницы в Забайкалье

Обложка © LIfe.ru

Обложка © LIfe.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого после публикаций о травле и избиении 11-летней школьницы в Забайкальском крае. Об этом сообщили в СК РФ.

По данным следствия, девочка длительное время подвергалась издевательствам со стороны сверстников, а затем на территории школы её жестоко избили. Следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело по статье о халатности.

Бастрыкин потребовал от руководителя краевого управления Алексея Вольного доложить об обстоятельствах, изложенных в публикации, и о ходе расследования. Подробности о состоянии пострадавшей и возможных фигурантах дела пока не приводятся.

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Ранее сообщалось, что в городе Кирове на детской площадке, расположенной на улице Левитана, произошёл инцидент с участием мужчины и 14-летней девочки-подростка. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, злоумышленник, находившийся на площадке с маленьким ребёнком, неожиданно напал на школьницу. Он несколько раз ударил её кулаками, после чего толкнул, отчего девочка упала. Пострадавшая смогла покинуть площадку самостоятельно.

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Анастасия Никонорова
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