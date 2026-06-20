Лантратова добилась выплаты 62 дорожникам зарплат в Саратовской области

Сотрудники саратовского ООО «Дорожник» получат долги по заработной плате. Им помогла уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Она направила запрос в прокуратуру после того, как выяснилось: сотрудники организации не видели зарплаты несколько месяцев. Общая сумма долга перед 62 дорожниками достигла 11,1 миллиона рублей.

Проведённая проверка выявила многочисленные нарушения. Суды удовлетворили все иски о взыскании задолженности, поданные омбудсменом.

Помимо этого, Следственный комитет возбудил уголовное дело за невыплату заработка свыше двух месяцев. Об этом Лантратова сообщила в своём телеграм-канале.

Ранее сотрудники торговой сети «М.Видео» столкнулись с задержкой зарплаты. Проблема коснулась всех подразделений компании, а некоторые работники уже обратились в Минтруд. В коллективах распространяются слухи, что руководство пытается пресечь обсуждение инцидента как внутри, так и с внешними источниками.