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20 июня, 09:29

Лантратова добилась выплаты 62 дорожникам зарплат в Саратовской области

Яна Лантратова. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Яна Лантратова. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Сотрудники саратовского ООО «Дорожник» получат долги по заработной плате. Им помогла уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Она направила запрос в прокуратуру после того, как выяснилось: сотрудники организации не видели зарплаты несколько месяцев. Общая сумма долга перед 62 дорожниками достигла 11,1 миллиона рублей.

Проведённая проверка выявила многочисленные нарушения. Суды удовлетворили все иски о взыскании задолженности, поданные омбудсменом.

Помимо этого, Следственный комитет возбудил уголовное дело за невыплату заработка свыше двух месяцев. Об этом Лантратова сообщила в своём телеграм-канале.

Лантратова помогла уйти в запас раненому десантнику СВО, спасшему товарищей
Лантратова помогла уйти в запас раненому десантнику СВО, спасшему товарищей

Ранее сотрудники торговой сети «М.Видео» столкнулись с задержкой зарплаты. Проблема коснулась всех подразделений компании, а некоторые работники уже обратились в Минтруд. В коллективах распространяются слухи, что руководство пытается пресечь обсуждение инцидента как внутри, так и с внешними источниками.

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Александра Мышляева
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