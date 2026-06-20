Премьер Восточного Тимора поделился впечатлениями от первой встречи с Путиным
Шанан Гужмао и Владимир Путин. Обложка © Max / Кремль. Новости
Премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужмау рассказал, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным увидел в нём не просто лицо с экрана телевизора, а партнёра Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом он рассказал РИА «Новости».
«Ранее я его не знал и видел только по телевизору. Теперь же я побывал (на саммите в Казани — ред.) среди представителей АСЕАН и вижу в нём воплощение той России, что сотрудничает с ассоциацией», — сказал премьер.
Их первая встреча прошла 18 июня в Казани на саммите Россия — АСЕАН. Юбилейный саммит, посвящённый 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, прошёл в Казани с 17 по 19 июня. В рамках мороприятия также состоялся Деловой форум.
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