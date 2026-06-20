Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 09:46

Премьер Восточного Тимора поделился впечатлениями от первой встречи с Путиным

Шанан Гужмао и Владимир Путин. Обложка © Max / Кремль. Новости

Шанан Гужмао и Владимир Путин. Обложка © Max / Кремль. Новости

Премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужмау рассказал, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным увидел в нём не просто лицо с экрана телевизора, а партнёра Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Ранее я его не знал и видел только по телевизору. Теперь же я побывал (на саммите в Казани — ред.) среди представителей АСЕАН и вижу в нём воплощение той России, что сотрудничает с ассоциацией», — сказал премьер.
Путин назвал Восточный Тимор перспективным партнёром России в АТР
Путин назвал Восточный Тимор перспективным партнёром России в АТР

Их первая встреча прошла 18 июня в Казани на саммите Россия — АСЕАН. Юбилейный саммит, посвящённый 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, прошёл в Казани с 17 по 19 июня. В рамках мороприятия также состоялся Деловой форум.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • АСЕАН
  • Мировая политика
  • Политика
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar