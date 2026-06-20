Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 09:54

Ирина Ортман объяснила, зачем вписала в райдер восемь полотенец

Певица Ирина Ортман назвала свой райдер максимально скромным и без излишеств

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Солистка группы «Тутси» Ирина Ортман рассказала, что её гастрольный райдер остаётся максимально простым и без излишеств, а основные требования сводятся к базовым бытовым и техническим условиям.

У Ирины Ортман в райдере — восемь полотенец. Видео © Пятый канал

По словам звезды, в стандартный перечень входят вода, чай и кофе, а также обязательное обеспечение безопасности на мероприятиях, включая охрану. В целом райдер не содержит каких-либо необычных или чрезмерных пунктов, однако там есть восемь полотенец.

«У нас по два комплекта полотенец на каждую девочку — итого восемь», — цитирует певицу Пятый канал.

Штраф за срыв райдера Леонтьева оказался семизначным
Штраф за срыв райдера Леонтьева оказался семизначным

Ранее Ирина Ортман поделилась своими методами сохранения молодости и стройности. Певица рассказала, что делает выбор в пользу динамичной ходьбы, силовых упражнений и йоги, которая помогает ей обрести внутреннюю гармонию.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar