Ирина Ортман объяснила, зачем вписала в райдер восемь полотенец

Солистка группы «Тутси» Ирина Ортман рассказала, что её гастрольный райдер остаётся максимально простым и без излишеств, а основные требования сводятся к базовым бытовым и техническим условиям.

У Ирины Ортман в райдере — восемь полотенец. Видео © Пятый канал

По словам звезды, в стандартный перечень входят вода, чай и кофе, а также обязательное обеспечение безопасности на мероприятиях, включая охрану. В целом райдер не содержит каких-либо необычных или чрезмерных пунктов, однако там есть восемь полотенец.

«У нас по два комплекта полотенец на каждую девочку — итого восемь», — цитирует певицу Пятый канал.

Ранее Ирина Ортман поделилась своими методами сохранения молодости и стройности. Певица рассказала, что делает выбор в пользу динамичной ходьбы, силовых упражнений и йоги, которая помогает ей обрести внутреннюю гармонию.