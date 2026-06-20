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20 июня, 09:36

Наши штурмовики взяли 5 опорников и зачистили от ВСУ 47 зданий в Красном Лимане

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские штурмовые отряды продолжают продвигаться в городской застройке Красного Лимана. Об этом сообщили в сводках Минобороны России.

Бойцы 67-й мотострелковой дивизии зачистили 47 зданий и взяли под контроль пять вражеских опорных пунктов на северо-западе населённого пункта. В южной части города завершается ликвидация окружённой группы из 120-й бригады теробороны Украины.

За минувшие сутки потери противника составили до 30 человек. Также уничтожены бронеавтомобиль «Джура», пикап, американская 155-мм самоходка Paladin и шесть наземных роботизированных комплексов.

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Ранее сообщалось о ночном ударе ВС РФ по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, включая структуры «Укргазпромбуда». Это предприятие работает не только в гражданской сфере. На его площадке действуют нефтебаза и газовые скважины. Объект имеет двойное назначение. Тепловые сигнатуры подтверждают его поражение.

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Александра Мышляева
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