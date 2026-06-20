Кубанский бизнесмен похитил фуры с 275 тоннами яблок на 18 млн рублей

В Краснодарском крае 43-летний предприниматель похитил почти 275 тонн яблок на сумму более 18,3 миллиона рублей. Об этом сообщает официальный канал МВД по Кабардино-Балкарии.

Бизнесмен заключил договор на поставку яблок сорта «Джеромини» по 67 рублей за килограмм. В течение нескольких дней ему отгрузили 14 фур — 810 контейнеров с 274 тоннами фруктов. Получив товар, он оперативно продал его, но платить поставщику не собирался, оставив всю выручку себе.

Кроме того, из 810 контейнеров вернули только 502 — остальные 308 на сумму более 2,1 миллиона рублей так и не были возвращены. Теперь предпринимателю предстоит давать показания следователям о местонахождении похищенной продукции, денег и пропавшей тары.

Ранее сообщалось, что Турция экстрадировала в Россию гражданина, обвиняемого в мошенничестве на 262 млн рублей. По данным МВД, с 2018 по 2019 год он с сообщниками похитил недвижимость и деньги у двух потерпевших. Ущерб превысил 262 млн рублей. Его разыскивали по Интерполу.