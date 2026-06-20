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20 июня, 10:22

Защитник «Динамо» Касерес установил рекорд по числу отборов за матч на ЧМ-2026

Хуан Касерес. Обложка © ТАСС / Ringo Chiu / Zuma

Хуан Касерес. Обложка © ТАСС / Ringo Chiu / Zuma

Защитник московского «Динамо» Хуан Касерес, выступающий за сборную Парагвая на чемпионате мира, установил рекорд турнира по числу удачных отборов за матч. Об этом сообщает статистическая компания Opta.

Во встрече второго тура против Турции игрок совершил девять успешных отборов — это лучший показатель текущего мундиаля. Матч завершился победой Парагвая со счётом 1:0. Уже на второй минуте встречи отличился Матиас Галарса.

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Как сообщалось ранее, ключевой эпизод матча произошёл в концовке первого тайма: Мигель Альмирон был удалён на 45-й минуте. Причиной стало нарушение дисциплины во время игры. В турнирной таблице группы D лидируют США с шестью очками. У Австралии и Парагвая по три балла, Турция пока остаётся без очков.

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Татьяна Миссуми
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