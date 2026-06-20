Москвичи ежегодно тратят на карьерные курсы около 86 тыс. рублей

Жители Москвы и области, инвестирующие в дополнительное образование, в среднем тратят на эти цели около 86 тысяч рублей в год, сообщает интернет-издание Regions.ru. По данным исследования, почти 7 из 10 жителей столичного региона продолжают учиться после получения диплома, выбирая курсы, индивидуальные занятия или самостоятельное обучение.

При этом 61% опрошенных отмечают, что занимаются образованием «для души» — ради саморазвития и удовольствия от процесса. Остальные связывают обучение с карьерными целями и ростом доходов, а также с желанием быть в курсе новых трендов. В целом за год спрос на образовательные услуги вырос на 10,4%, что подтверждает устойчивый интерес к концепции обучения на протяжении всей жизни.

Тем временем Кабмин утвердил новый перечень специальностей для вузов. По новой модели базовое образование займёт от 4 до 6 лет, специализированное — от 1 до 3 лет в зависимости от направления, а аспирантура станет профессиональным уровнем.