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20 июня, 10:32

Су-34 не оставил камня на камне: Склад дронов ВСУ уничтожен под Харьковом

ВКС России уничтожили склад дронов ВСУ на окраине Харькова

Склад БПЛА ВСУ, уничтлОбложка © Минобороны РФ

Склад БПЛА ВСУ, уничтлОбложка © Минобороны РФ

Российские ВКС нанесли удар по складу беспилотников ВСУ на окраине Харькова. Об этом сообщили в Минобороны.

«Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34М <...> нанёс авиационный удар по месту хранения БПЛА противника и компонентов для их производства», — говорится в релизе. Объект располагался в северо-западной части города.

Уничтожение хранилища подтверждено кадрами объективного контроля, которые опубликовало военное ведомство.

ВСУ в ловушке: Российская артиллерия перерезала последний путь отхода из Константиновки
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Ранее в Минобороны сообщили об освобождении населённого пункта Юрковка в Донецкой Народной Республике. В военном ведомстве сообщили, что за минувшую неделю бойцы «Южной» группировки освободили Артём и Рай-Александровку, продвинувшись вперёд на вражеской территории.

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Александра Мышляева
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