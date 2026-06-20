Су-34 не оставил камня на камне: Склад дронов ВСУ уничтожен под Харьковом
ВКС России уничтожили склад дронов ВСУ на окраине Харькова
Склад БПЛА ВСУ, уничтлОбложка © Минобороны РФ
Российские ВКС нанесли удар по складу беспилотников ВСУ на окраине Харькова. Об этом сообщили в Минобороны.
«Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34М <...> нанёс авиационный удар по месту хранения БПЛА противника и компонентов для их производства», — говорится в релизе. Объект располагался в северо-западной части города.
Уничтожение хранилища подтверждено кадрами объективного контроля, которые опубликовало военное ведомство.
Ранее в Минобороны сообщили об освобождении населённого пункта Юрковка в Донецкой Народной Республике. В военном ведомстве сообщили, что за минувшую неделю бойцы «Южной» группировки освободили Артём и Рай-Александровку, продвинувшись вперёд на вражеской территории.
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