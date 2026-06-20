Санкции не помеха: Россия и Иран намерены развивать технологическое партнёрство

Введённые Западом рестрикции не смогут прервать технологическое взаимодействие Москвы и Тегерана. Об этом в кулуарах форума Россия — АСЕАН заявил в Казани глава иранского направления платформы BRICS Hub Мухаммад Абед Амири.

Заявление прозвучало в кулуарах мероприятий Россия — АСЕАН в Казани. Амири твёрдо убеждён, что никакие ограничительные меры не способны запретить экономические и политические отношения двух стран.

Представитель платформы уточнил, что структура уже длительное время занимается развитием торговли и высоких технологий. Сейчас существует множество проектов из Ирана, которым необходим выход на российский рынок для получения соответствующего потенциала.

По его словам, иранским стартапам оказывают поддержку, чтобы они могли развиваться в РФ, вплоть до поиска инвестиций. Параллельно ведётся встречная работа: российским технологическим компаниям помогут закрепиться на иранском рынке.

К слову, накануне участники саммита Евросоюза в Брюсселе согласовали очередное продление ограничительных мер против РФ. Санкции, введённые из-за украинского конфликта, сохранятся ещё на 12 месяцев.