Переселенцам Курской области с августа 2024 года выплатили почти 250 млрд рублей

Вынужденным переселенцам Курской области с августа 2024 года по настоящее время выплачено 248 миллиардов рублей в рамках мер поддержки. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн на встрече с жителями Суджанского, Льговского районов и города Льгова.

«Это больше, чем весь бюджет Курской области. Сегодня ситуация, в которой находится регион, конечно же, беспрецедентная», — отметил глава региона.

Хинштейн также добавил, что в области действует 65 различных мер поддержки для вынужденных переселенцев. Ежемесячно федеральный бюджет направлял почти 7,5 миллиарда рублей на выплаты жителям приграничья по 65 тысяч рублей на человека. Большая часть средств поступила из федеральной казны.

Ранее сообщалось, что в Курской области за сутки один человек погиб и четверо пострадали от атак ВСУ. С 17 по 18 июня сбили 105 дронов, по отселённым районам 100 раз стреляла артиллерия, девять атак было с помощью БПЛА. Утром дрон ударил по Степановке — ранена 61-летняя женщина, её эвакуируют в Курск. Губернатор призвал к бдительности.